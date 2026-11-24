iPhone 20 Pro : Oppo, Xiaomi et Samsung reviendraient eux aussi à l'écran incurvé
Par Vincent Lautier - Publié le
On pensait les bords arrondis rangés au placard pour de bon, et les voilà qui pourraient ressortir par la grande porte. Plusieurs fuiteurs chinois et coréens assurent qu'Oppo, Xiaomi et Samsung planchent sur des mobiles haut de gamme dont la dalle serait courbée sur les quatre côtés, dans le sillage de l'iPhone 20 Pro.
Rappelez-vous d'où l'on part. Toute l'année 2026, les porte-étendards Android ont fait machine arrière vers le plat total, de l'Oppo Find X9 au vivo X300, après des années de dalles micro-incurvées façon Xiaomi 15 Pro ou Find X8. Le message avait le mérite d'être clair, les gens en avaient assez des reflets qui bavent sur les tranches et des touches déclenchées par la paume. Et voilà que les mêmes marques seraient déjà en train de rebrousser chemin pour 2027, en poussant cette fois la courbe encore plus loin, sur le haut et le bas de l'écran en plus des côtés. Un virage à 180 degrés, quand même.
C'est là que les fuites deviennent intéressantes. Le toujours prolixe Digital Chat Station décrit un Oppo Find X11 Pro Max dont l'écran serait courbé sur ses quatre arêtes, avec des bordures ramenées à 0,3 mm à peine, soit une façade presque entièrement vitrée. Du côté de Xiaomi, d'autres relais sur Weibo évoquent au moins un modèle de la future gamme Xiaomi 19 qui adopterait ce traitement courbé, les variantes plates restant d'ailleurs au catalogue. Samsung, lui, travaillerait sur un Galaxy haut de gamme encore anonyme aux bordures quasi inexistantes, d'après le Coréen Landsk, sans que la fameuse courbe sur les quatre côtés soit actée dans son cas.
Si tout ce petit monde se met soudain à reparler de courbes, c'est parce qu'Apple ouvrirait le bal. L'iPhone 20 Pro, attendu pour les vingt ans de l'iPhone à l'automne 2027, est donné depuis des semaines avec une façade sans bordure, un verre qui épouserait les quatre tranches, un retour au titane et des diagonales gonflées autour de 6,4 et 7 pouces. Reste que faire courber une dalle sur le haut comme sur le bas, ça ne se claque pas des doigts, entre la fabrication de l'OLED et la caméra qu'il faut planquer sous l'écran.
C'est assez rigolo de voir des fabricants qui juraient il y a un an que le plat était l'avenir se préparer à la volte-face dès qu'Apple montre le bout de son écran. Si le scénario se confirme, on tiendra une nouvelle preuve que la mode du smartphone se décide toujours à Cupertino, jusque chez ses rivaux les plus directs. On garde tout ça au conditionnel, parce qu'entre un prototype validé sur Weibo et un téléphone posé en rayon, il peut s'en passer, des choses. Et si vous voulez mon avis, ces courbes sur les quatre bords, j'attends surtout de voir ce que ça donne une fois la coque et le film de protection par-dessus.
Si les écrans de forme inhabituelle vous intéressent, jetez un œil à cet article sur le Galaxy Z Slide, dont l'écran s'allonge au lieu de se plier, et installez l'application Mac4ever pour Android pour ne rien rater.
Un vrai retour
Rappelez-vous d'où l'on part. Toute l'année 2026, les porte-étendards Android ont fait machine arrière vers le plat total, de l'Oppo Find X9 au vivo X300, après des années de dalles micro-incurvées façon Xiaomi 15 Pro ou Find X8. Le message avait le mérite d'être clair, les gens en avaient assez des reflets qui bavent sur les tranches et des touches déclenchées par la paume. Et voilà que les mêmes marques seraient déjà en train de rebrousser chemin pour 2027, en poussant cette fois la courbe encore plus loin, sur le haut et le bas de l'écran en plus des côtés. Un virage à 180 degrés, quand même.
Qui prépare quoi, au juste
C'est là que les fuites deviennent intéressantes. Le toujours prolixe Digital Chat Station décrit un Oppo Find X11 Pro Max dont l'écran serait courbé sur ses quatre arêtes, avec des bordures ramenées à 0,3 mm à peine, soit une façade presque entièrement vitrée. Du côté de Xiaomi, d'autres relais sur Weibo évoquent au moins un modèle de la future gamme Xiaomi 19 qui adopterait ce traitement courbé, les variantes plates restant d'ailleurs au catalogue. Samsung, lui, travaillerait sur un Galaxy haut de gamme encore anonyme aux bordures quasi inexistantes, d'après le Coréen Landsk, sans que la fameuse courbe sur les quatre côtés soit actée dans son cas.
L'iPhone 20 Pro en tête de file
Si tout ce petit monde se met soudain à reparler de courbes, c'est parce qu'Apple ouvrirait le bal. L'iPhone 20 Pro, attendu pour les vingt ans de l'iPhone à l'automne 2027, est donné depuis des semaines avec une façade sans bordure, un verre qui épouserait les quatre tranches, un retour au titane et des diagonales gonflées autour de 6,4 et 7 pouces. Reste que faire courber une dalle sur le haut comme sur le bas, ça ne se claque pas des doigts, entre la fabrication de l'OLED et la caméra qu'il faut planquer sous l'écran.
On en dit quoi ?
C'est assez rigolo de voir des fabricants qui juraient il y a un an que le plat était l'avenir se préparer à la volte-face dès qu'Apple montre le bout de son écran. Si le scénario se confirme, on tiendra une nouvelle preuve que la mode du smartphone se décide toujours à Cupertino, jusque chez ses rivaux les plus directs. On garde tout ça au conditionnel, parce qu'entre un prototype validé sur Weibo et un téléphone posé en rayon, il peut s'en passer, des choses. Et si vous voulez mon avis, ces courbes sur les quatre bords, j'attends surtout de voir ce que ça donne une fois la coque et le film de protection par-dessus.
Si les écrans de forme inhabituelle vous intéressent, jetez un œil à cet article sur le Galaxy Z Slide, dont l'écran s'allonge au lieu de se plier, et installez l'application Mac4ever pour Android pour ne rien rater.