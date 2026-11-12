Galaxy Z Slide : Samsung travaillerait sur un écran qui s'allonge au lieu de se plier
Par Vincent Lautier - Publié le
Le leaker Ice Universe prête à Samsung un smartphone d'un nouveau genre, dont l'écran coulisserait vers le haut pour s'allonger à la demande, sans aucun pli au milieu de la dalle cette fois. L'idée a de quoi plaire après plusieurs générations de pliables, mais ce mécanisme pose déjà une grosse question, celle de la place laissée à la batterie. Samsung, de son côté, n'a rien confirmé du tout.
Ice Universe, un habitué des fuites Samsung qui tombe juste assez souvent pour qu'on le prenne au sérieux, affirme que la marque développe en ce moment un téléphone dont l'écran passe d'un format 16:9 à un format 21:9 grâce à un coulissement vertical. Certains préfèrent un écran large, d'autres une dalle tout en longueur, et ce design permettrait pour une fois de ne plus choisir, en ajustant les proportions selon l'usage, la vidéo d'un côté, tout le reste de l'autre. Les images qui circulent ne sont pas officielles, et le nom de Galaxy Z Slide n'est lui-même qu'une hypothèse, même si Samsung a bien déposé les marques Z Slide et Z Roll ces dernières années.
Le bureau américain des brevets a d'ailleurs validé le 22 octobre un dossier déposé par Samsung en janvier, qui décrit un appareil en deux parties, dont l'une coulisse pour déployer un écran flexible. Un rapport publié en juin évoquait aussi des discussions entre Samsung Display et Samsung Electronics autour de dalles enroulables, avec un premier modèle espéré pour la première moitié de 2028. Rien ne dit que tout cela concerne le même téléphone. Mais ça commence à faire pas mal d'indices qui vont dans la même direction, et Samsung Display a déjà montré des prototypes d'écrans coulissants en salon, encore au MWC cette année.
Ice Universe tempère pourtant lui-même son info. Un mécanisme de coulissement occupe beaucoup de place à l'intérieur du châssis, et chaque millimètre pris par ce système est un millimètre perdu pour la batterie. Un écran qui s'agrandit consomme en plus davantage d'énergie une fois déployé, et le mécanisme en réclame aussi sa part. L'autonomie s'annonce du coup comme le vrai chantier du projet, plus encore que la dalle.
Un écran qui change de format sans pli au milieu, c'est quand même ce qu'on attend depuis le premier Galaxy Fold, et l'idée d'ajuster les proportions à l'usage est vraiment intéressante sur le papier. Mais entre des rendus douteux, un brevet et une date de 2028 avancée du bout des lèvres, on est encore très loin d'un produit en rayon. Le nom Z Slide traîne d'ailleurs dans les bases de marques depuis 2021 sans avoir jamais rien donné. Si Samsung va au bout cette fois, et si la batterie suit, ce format aura plus de sens au quotidien que bien des pliables actuels.
Du 16:9 au 21:9 en coulissant
Ice Universe, un habitué des fuites Samsung qui tombe juste assez souvent pour qu'on le prenne au sérieux, affirme que la marque développe en ce moment un téléphone dont l'écran passe d'un format 16:9 à un format 21:9 grâce à un coulissement vertical. Certains préfèrent un écran large, d'autres une dalle tout en longueur, et ce design permettrait pour une fois de ne plus choisir, en ajustant les proportions selon l'usage, la vidéo d'un côté, tout le reste de l'autre. Les images qui circulent ne sont pas officielles, et le nom de Galaxy Z Slide n'est lui-même qu'une hypothèse, même si Samsung a bien déposé les marques Z Slide et Z Roll ces dernières années.
Un brevet qui colle à la rumeur
Le bureau américain des brevets a d'ailleurs validé le 22 octobre un dossier déposé par Samsung en janvier, qui décrit un appareil en deux parties, dont l'une coulisse pour déployer un écran flexible. Un rapport publié en juin évoquait aussi des discussions entre Samsung Display et Samsung Electronics autour de dalles enroulables, avec un premier modèle espéré pour la première moitié de 2028. Rien ne dit que tout cela concerne le même téléphone. Mais ça commence à faire pas mal d'indices qui vont dans la même direction, et Samsung Display a déjà montré des prototypes d'écrans coulissants en salon, encore au MWC cette année.
C'est la batterie qui coince
Ice Universe tempère pourtant lui-même son info. Un mécanisme de coulissement occupe beaucoup de place à l'intérieur du châssis, et chaque millimètre pris par ce système est un millimètre perdu pour la batterie. Un écran qui s'agrandit consomme en plus davantage d'énergie une fois déployé, et le mécanisme en réclame aussi sa part. L'autonomie s'annonce du coup comme le vrai chantier du projet, plus encore que la dalle.
On en dit quoi ?
Un écran qui change de format sans pli au milieu, c'est quand même ce qu'on attend depuis le premier Galaxy Fold, et l'idée d'ajuster les proportions à l'usage est vraiment intéressante sur le papier. Mais entre des rendus douteux, un brevet et une date de 2028 avancée du bout des lèvres, on est encore très loin d'un produit en rayon. Le nom Z Slide traîne d'ailleurs dans les bases de marques depuis 2021 sans avoir jamais rien donné. Si Samsung va au bout cette fois, et si la batterie suit, ce format aura plus de sens au quotidien que bien des pliables actuels.