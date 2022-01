Une simili Touch Bar pour le Dell XPS 13 Plus #CES2022

de votre serviteur

, soit nettement plus que la génération précédente (environ 15W), permis par un système de refroidissement revu générant un flux d'air 55% plus important. La machine pourra également compter sur 32 Go de RAM LPDDR5 (maximum), d'un SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 To, du WI-Fi 6E, de deux ports Thunderbolt 4, mais devra se contenter de la partie GPU intégrée aux puces Intel.Le design est sobre et(en version monochrome et encore plus limitée, l'appareil ne pouvant pas changer les icônes en fonction des usages)(au grand dam de certains et pour le plus grand bonheurdes autres). Dell bat également haut la main Apple sur la taille du trackpad (les modèles de Cupertino étant particulièrement gâtés sur ce point) en dotant le XPS 13 Plus d'une surface tactile en verre avec retour haptique sous le clavier et sur toute la largeur de la machine.