CCleaner revient en version 2022 sur Mac

celui qui s'y connait en informatique

passer la main à un vrai connoisseur ou de formater la machine pour la quinzième fois

Professional

Vous vous souvenez peut-être de CCleaner (pour Clap Cleaner, héritant souvent d'un C en trop à l'oral), mais si,Ce même outil de l'éditeur Piriform a ensuite évolué avec plus ou moins de succès et même fini par arriver sur le Mac App Store en 2012 (il n'est désormais plus distribué par ce biais)., avec une interface revue, la possibilité de libérer de l'espace de stockage en analysant les photos afin d'éliminer les doublons, mais également les clichés flous ou mal exposés, de désinstaller proprement des applications, de vider les différents caches, ou encore de supprimer automatiquement (à la fréquence désirée) l'historique de navigation et les cookies accumulés par le navigateur.qui donne accès à ses utilitaires de nettoyage de disque, de désinstallation d’application et de détection des doublons. La versionà 29,95 euros permet de profiter de l'ensemble des fonctionnalité.