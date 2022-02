Compatible nativement avec les Mac M1, LibreOffice fait le plein de nouvelles fonctions !

Elle offre un très grand nombre d'améliorations, en grande partie destinées aux utilisateurs migrant deou ceux échangeant des documents entre les deux programmes. Pour renforcer cette, l’éditeur a travaillé sur de(telles que la gestion du suivi des modifications dans les tableaux et lorsque le texte est déplacé), une amélioration lors de l’DOCX et XLSX/XLSM (comme l'insertion de très grands graphiques de plus de 800 000 cellules) ou PPTX, mais aussi sur lesA cela s’ajoutent de nombreuses fonctions, parmi lesquelles on notera la(ODF). Ou encore un vrai boost au niveau de lapour certains documents complexes. Du côté deutilisateur, les lignes ondulées indiquant les problèmes d'orthographe ou de grammaire ont été corrigées pour êtresur les écrans à haute résolution. Enfin, ont été modifiées lesliées aux graphiques, à l'enregistrement, au formatage et à l'annulation/rétablissement.Pour le côté fun de cette version 7.3, on découvre que du côté de la localisation, le Klingon est disponible pour l'attribution de texte.