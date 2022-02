Le développeur ukrainien Readdle rassure les clients de PDF Expert, Spark, Scanner Pro

App de l'année

À l'heure actuelle, l'objectif principal de Readdle est la sécurité et le bien-être des membres de notre équipe et de leurs familles. Au cours des semaines qui ont précédé cet acte d'agression contre l'Ukraine, nous nous sommes assurés que les membres de notre équipe et nos opérations étaient aussi bien préparés que possible. Nous avons élaboré des plans pour faire face à divers scénarios et nous étions prêts à mettre en œuvre un soutien financier et autre pour les membres de notre équipe à court terme.

Toute l'infrastructure critique de Readdle est opérationnelle et il n'y aura aucune interruption de tout ce que le client rencontrera en raison de la situation complexe en Ukraine

, était basé à la fois à Odessa (Sud de l'Ukraine) et à Kiev, la capitale. Avec ses 200 employés, la société fête ses 10 ans et des millions de clients à travers le monde.et ont remportés différentes récompenses d'Apple, comme l'ou encore l', et les serveurs de l'entreprise sont donc répartis sur différents centres de données dans le monde. Igor Zhadanov, fondateur et PDG de Readdle, a déclaré :Malgré cela,, notamment des ingénieurs, designers et professions de la tech. Heureusement, l'électricité et Internet n'ont (pourl'instant) pas encore été coupés dans le pays. Nous sommes évidemment de tout coeurs avec les équipes de l'éditeur, passionné de Mac et d'Apple depuis des années !