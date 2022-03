Le Mac Studio toutes options coûte 9 199€, 11 658€ avec le Studio Display

Ainsi, il vous en coûterait 9 199 euros si l'envie vous prenait de sélectionner le Mac Studio ultime doté d'une puce M1 Ultra avec 20 cœurs CPU et 64 cœurs GPU, 128 Go de mémoire unifiée, et un SSD de 8 To. Si vous l'accompagnez du nouveau moniteur Studio Display avec l'option verre nano-texturé et le pied à inclinaison et hauteur réglables (tous deux en options),Si le total semble très salé, il faut bien voir qu'une machine avec de telles caractéristiques ne peut pas être donnée, et qu'(les SSD internes d'Apple sont certes rapides, mais assez onéreux pour les grosses capacité), qui peut s'avérer tout aussi pratique sur une machine de bureau.