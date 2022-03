Blender 3.1 gère les rendus GPU via Metal

. L'équipe précise qu'un Mac doté d'un GPU AMD ou d'une puce Apple Silicon M1/M1 Pro/M1 Max sous macOS Monterey12.2 (macOS 12.3 qui ne saurait tarder devra être installé pour les Mac Intel avec GPU AMD) est nécessaire, et que l'implémentation de Metal est en cours de développement pour les Mac uniquement dotés de processeurs Intel avec GPU intégré. Cette mise à jour apporte également de nombreuses améliorations, corrections de bugs et optimisations des performances.Pour rappel, Apple annonçait le 14 octobre 2021 son soutien (financier et technique) au développement de l'outil open source en rejoignant le Blender Development Fund, et cette prise en charge de l'API maison Metal en découle directement (Cupertino avait d'ailleurs précisé qu'un patch optimisant les rendus GPU via Metal était dans les tuyaux).