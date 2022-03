Premières impressions sur le Mac Studio : "bluffant" (+ photos inédites)

Ma machine actuelle est un MacBook Pro 15 ‘’ 2019 (modèle de base, i7 16Go) pour le travail, et j’ai eu un MacBook Air M1 16go également (mais que je n’ai plus). Mes premières impressions ont été assez bluffantes, après environ 30 minutes, j’ai pu immédiatement profiter du Mac. Parallels, tous mes outils de dev ont fonctionné tout de suite. Je vais moins vite que lui (alors qu’avec les mac intel et même le M1 parfois je sens qu’il ne faut pas trop que je les brusque). En gros, je ne me sens plus vraiment limité par ma machine. Je n'ai plus à me dire : il va falloir que je retire des éléments pour ne pas être embêté. Je retrouve un peu ce que j’avais sur mes PC avec 128Go de RAM (prix x2,5 ou 3) en terme de multitâche et c’est appréciable. Je pense que je vais constamment le laisser allumé pour pouvoir également y accéder à distance depuis ma machine professionnelle. Niveau bruit, on entend les ventilos uniquement si on se colle au Mac, et à fond ils ne tournent pas beaucoup plus non plus... L’air qui sort est froid ! .

Les principales différences avec la génération Intel :



- Maitrise des ressources (core, RAM, swapping) qui saute aux yeux (fluidité globale, multitâche, ça passe pas son temps à souffler 😉 ).

-Moins de roue multicolore qui tournait trop souvent, et pour rien.

-Difficile de le mettre en défaut sur les tâches dev (Plusieurs conteneurs dockers, des connexion SSH partout, plusieurs IDE en même temps)



Par rapport au M1 :



- Puissance globale

- La virtualisation (Parallels principalement) pour jouer sur windows 11 ARM. Pour de la double virtualisation c’est quand même très fort. La RAM aide beaucoup, mais il n'y a pas que ça, le refroidissement permet au M1 Max de garder la pêche et d’assurer la partie graphique également.

- On peut maitenant jouer avec un Mac… et ça change tout



Mon usage :

- Dev

- Vidéo (mais en amateur)

- Gaming



Pour l’instant il est connecté au Huawei Mateview, excellent pour la productivité je dois dire, mais je vais surement passer sur un UltraWide .

