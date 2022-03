Certains Mac Studio achetés sur l'Apple Store arriveront en retard

21 au 23 mars

1 au 5 avril

Contrairement à notre chanceux lecteur Simon qui a reçu son Mac Studio en avance ( et même en première mondiale, excepté les quelques journalistes triés sur le volet qui publieront certainement leurs premières impressions demain),Ma propre commande CTO (M1 Max, SSD de 1 To) est par exemple passée duauquasiment sous mes yeux (à quelques minutes d'écart, la date de livraison avait changé). Apple a peut-être eu un souci avec ses stocks, et il est toujours possible d'espérer voir à nouveau les dates changer, dans le bon sens cette fois-ci (dreams are my reality), dans les jours qui viennent.