Mac Studio : voici les premiers benchmarks de la puce M1 Max

Faut-il craquer pour le Mac Studio ? On débriefe la keynote !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

La machine étant dotée de la même puce M1 Max épaulée par 32 Go de mémoire unifiée que dans les MacBook Pro 14 et 16 pouces, les résultats sur Geekbench 5 ne seront pas une surprise et(1528/12 307 points)On remarque toutefois un léger mieux sur un cœur alors que Geekbench indique une fréquence de 3,11 GHz (on a déjà vu 3,22, ou 3,20 GHz, cela nécessitera peut-être une mise à jour de Geekbench).Sur Cinebench, en mettant à profit tous ses cœurs CPU, la puce s'offre un score de 12 236 points, la encore assez proche de ce que l'on obtient avec une puce M1 Max dans un MacBook Pro. Sur un seul cœur, et encore une fois sans surprise, la M1 Max du Mac Studio se place au niveau d'un Mac doté d'une puce M1, les cœurs étant totalement identiques.Les premiers benchmarks de la variante M1 Ultra devraient afficher des scores inédits pour les Mac Apple Silicon, mais ces premiers scores permettent d'affirmer queCela souligne l'efficacité du système de refroidissement des MacBook Pro M1 Max, même si l'on aurait pu espérer quelques MHz de plus dans ce Mac au système de refroidissement plus important (qui reste toutefois totalement silencieux pendant les benchmarks selon Simon).