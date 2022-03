Notre philosophie n'était pas du tout de prendre un Mac Mini et de le mettre à l'échelle. [...] Nous savions que nous travaillions sur cette puce M1 et nous voulions l'apporter aux utilisateurs désirant des performances, de la fluidité et un système modulaire. Et [nous voulions] qu'il vive directement sur les bureaux des gens afin qu'il soit facilement accessible.

grand écran, très accessible et très grand public pour tous les utilisateurs de Mac

Tom Boger (V), Shelly Goldberg () et Xander Soren () se sont donc livrés à cet exercice.On apprend que leur origine remonte à, alors que l'équipe Workflows Pro d'Apple travaillait sur le Mac Pro , notamment sur les composants très spécifiques et adaptés à la conception 3D, la musique et le montage vidéo. D'après Tom Boger, il s'agissait surtout de laDe même, ils désiraient uneet qui permettrait de fournir plusieurs façons de travailler (allouant une certaine portabilité au Mac Studio ).Autre détail.. Pour rappel, celui-ci dispose d'un lecteur de cartes SD UHS-II et deux ports Thunderbolt 4 en façade pour la version M1 Ultra (deux ports USB-C à 10 Gb/s sur la version M1 Max ), ainsi que quatre ports Thunderbolt 4, un port HDMI, deux ports USB-A, une sortie audio en mini-jack, et un port Ethernet 10 Gb/s au dos de la machine (qui dispose également du Bluetooth 5 et du WiFi 6).Mais apparemment Shelly Goldberg a déclaré queau niveau de l'intégration des performances de la puce M1 Ultra dans un format plus compact, avec surtout leEn ce qui concerne le Studio Display, Tom Boger a déclaré que Cupertino visait un