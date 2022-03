Waterfield propose une sacoche en cuir pour emmener son Mac Studio en balade !

En effet, Apple a présenté le Mac Studio comme une solution mobile, qui peut être facilement transporté entre son domicile et sa maison (tout en étant plus puissant qu'un MacBook Pro Air et à condition d'avoir écran, clavier et souris sous la main). Ainsi,Il est possible de choisir, en nylon balistique 1050 deniers en cuir noir ou chocolat ou en toile cirée avec des inserts de cuir chocolat. L’intérieur est doublé d'unet entouré d'unen mousse et néoprène pour le fond pour ne pas abimer son Mac Studio . Une poche extérieur permet de plus d’y stocker quelques accessoires comme câbles ou souris.La fermeture éclair résistante à l’eau permet de l’ouvrir entièrement pour sortir et placer facilement son Mac Studio . Il arrive enfin avec une poignée pour le porter et une sangle.(n'oubliez pas de compter quelques dollars de plus pour les frais de port).