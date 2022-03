Le Studio Display active "Dis Siri" sur d'anciens Mac

Dis Siri

La puce A13 du Studio Display est mise à profit afin de gérer la webcam avec cadre centré, l'audio spatial et la commande vocalepermettant d'envoyer une requête à l'assistant virtuel de Cupertino.. Parmi ces machines on trouve les MacBook Pro 13 et 15 pouces de 2016/2017, les iMac de 2017 à 2019, le Mac Pro 2019, et le Mac mini à partir de 2018. Siri ayant encore bien besoin de progresser (particulièrement en français), cela ne devrait pas changer la vie des utilisateurs, mais une fonctionnalité supplémentaire reste toujours bonne à prendre.