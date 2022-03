WebAcappella FUSION, la nouvelle application française de conception de sites web

pour créer des pages, des sites web modernes et dynamiques, en toute liberté, sans les contraintes des offres en ligne

• Gestion des propriétés de visibilité Bootstrap de maniere visuelle

• Une publication FTP/sFTP plus rapide que jamais grâce à la gestion multithread

• Gestion avancée des albums photos.

• Images et url pouvant changer selon la langue

• Personnalisation complète des carrousels

• Personnalisation de l’effet survolé des boutons

• Vos pages protégées par mot de passe

• Gestion des images aux format webp et svg

• Ajout de code CSS simplifié

• Traduction automatique de votre site en plus de 12 langues grâce au service Deepl considéré aujourd’hui comme le plus puissant du monde.

Cette dernière entend soutenir une approche simpleLe programme tourne sous macOS et Windows et. Il arrive ainsi dans un marché assezoù d'autres développeurs proposent également des formules semblables, comme Jimdo ou encore Wix pour ne citer qu'eux.Il propose: une gratuite (pour 3 pages seulement), une version Fusion à 99 euros et une Fusion Pro à 249 euros.