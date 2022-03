La création du Mac Studio aurait été une "expérience intense"

prêcher la bonne parole

En 2003, presque toutes les choses que nous avons mises en place étaient une vraie nouveauté à l'époque. Personne n'avait conçu d'ordinateurs portables aussi grands et véritablement mobiles. [Les produits qui existaient] étaient des sortes d'horribles mallettes de sept livres et demi.

Leurs propos sont évidemment, plus que techniques.Pour Kate Bergeron -- et Colleen Novielli --, les deux produits ont atteint les objectifs fixés par la firme californienne ! Dans une longue interview , elles précisent qu’ils sont d’ailleurs issusau cours de plus de 20 ans en ingénierie et en conception de Mac . Bref une intense expérience !Kate Bergeron remonte d’ailleurs au premier Mac sur lequel elle a travaillé, à savoir lepour compenser leur utilisation avec la nécessaire stabilité de l'écran. Pour éviter cela, les ingénieurs ont mis en place une technologie appeléequi permet aux hauts-parleurs de rester stables et de ne pas gêner l’utilisateur.Enfin, les deux femmes, même si elle restent indécises quant à l’utilisation qui en sera faite, demeurentde le découvrir. Pour elles, Apple a fourni un produit technique très innovant, un outil formidable, à charge pour les utilisateurs de se l’approprier.