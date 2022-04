Apple signe à nouveau iOS 15.4 pour la mise à jour du Studio Display

Retrouvez notre test en vidéo du Studio Display

En effet, les témoignages se sont accumulés sur les pages de support officielles indiquant que pour une raison inconnue, la mise à jour du programme interne disponible quelques jours plus tôt ne leur était plus accessible. Il semblerait que la source de ce problème soit simplement une erreur d'Apple en interne,, oubliant que la mise à jour iOS 15.4.1 (réglant les soucis de webcam ?) n'était pas encore disponible pour le Studio Display Peu de temps après avoir rétabli la signature d'iOS 15.4,(également numérotée 15.4 Build 19E241) sur leur Studio Display . Pour rappel, le nouveau moniteur d'Apple embarque une puce A13 afin de gérer la webcam, l'audio spatial et Siri ainsi que 64 Go de stockage interne, le tout tournant sur iOS (15.3 lors de la livraison, 15.4 après la mise à jour).