Final Cut Pro enfin optimisé pour le Mac Studio !

Performances de lecture et graphique optimisées pour les puces M1 Max et M1 Ultra sur le nouveau Mac Studio

• Identifiez rapidement les données qui apparaissent plusieurs fois dans la timeline en utilisant les plages de plans en surbrillance ou l’index de la timeline.

• Améliorez la clarté de la voix en ajustant le niveau de bruit de fond à l’aide de l’apprentissage automatique (macOS Monterey 12.3 ou version ultérieure requise).

• Importez dans la timeline des projets Film magique et Story-board créés avec iMovie pour iOS 3.0.

• Prend désormais en charge le coréen.

• Comprend des améliorations de la stabilité et des correctifs.

