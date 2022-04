Le câble Thunderbolt 4 "Pro" d'Apple vaut-il ses 149€ ?

La chaine ChargerLAB s'est fendue d'un démontage en règle du câble de Cupertino afin de. Selon les observations des techniciens, la qualité du câblage (câble comprenant 19 fils dont 5 fils de cuivre pour l'alimentation de 100W , tresse recouvrant un matériau élastomère thermoplastique -TPE-, couche de blindage, puce Intel et connecteurs plaqués or) justifie en effet (en partie) son prix élevé, ajoutant que le câble est l'un des meilleurs du marché, assurant une certaine durabilité, des débits satisfaisants et réduisant les éventuelles interférences. Bien entendu, Apple en profite pour appliquer une marge intéressante, mais le câble ne devrait pas décevoir les utilisateurs qui auront immolé leur carte bancaire pour se l'offrir (certains modèles du marché ne sont parfois pas à la hauteur des caractéristiques évoquées sur la fiche technique).Pour rappel,(très Pro^^),Une version mesurant 3 mètres est également proposée à 179 euros sur le site, mais n'est pas encore disponible.