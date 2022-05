Le câble Apple Thunderbolt 4 Pro de 3 mètres est disponible (pour éloigner le Mac Studio ?)

l'un des meilleurs du marché

Depuis le mois de mars dernier, l'Apple Store proposait le modèle d'1,8 mètre mais cette version mesurant 3 mètres (qui était listée) n'était pas encore disponible à l'achat. C'est désormais chose faite, et, par exemple afin de relier un Mac Studio à un Studio Display (livré avec un câble Thunderbolt 4 équivalent d'un mètre)] tout en l'éloignant suffisamment pour réduire les éventuelles nuisances sonores A part la longueur, les deux versions partagent les mêmes caractéristiques avec une finition tressée, le Power Delivery 100W, et le DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3). Une vidéo publiée par ChargerLab dévoile les entrailles et la qualité de la bête (câble comprenant 19 fils dont 5 fils de cuivre pour l'alimentation de 100W , tresse recouvrant un matériau élastomère thermoplastique -TPE-, couche de blindage, puce Intel et connecteurs plaqués or) justifiant (en partie) son prix élevé, précisant que le câble est, assurant une certaine durabilité, des débits satisfaisants et réduisant les éventuelles interférences.Si vous n'avez pas besoin d'une telle longueur et/ou que le tarif vous rebute,En USB-C et en 3 mètres, les câbles délivrant 100W (mais limités aux débits de l'USB2, soit 480 Mb/s) se trouvent pour environ 10 euros (de nombreux modèles de marques plus ou moins exotiques sont disponibles), et il faudra se fendre d'environ 24 euros pour une version 10 Gb/s/4K 60 Hz, toujours en 3 mètres.