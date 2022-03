Un nouveau dock Thunderbolt 4 chez StarTech

propre

Le nouveau venu répond au doux nom de TB4CDOCK et propose d'ajouter à une machine disposant d'un port adéquat (Thunderbolt 3 ou 4), t(en sus de celui en façade permettant de relier la machine hôte et de la recharger à 96W via Power Delivery, ce qui sera suffisant pour toute la gamme Apple à l'exception d'un MacBook Pro 16 pouces poussé dans ses retranchements), quatre ports USB-A 3 à 10 Gb/s, un port USB 2.0 délivrant 7,5W en façade, un lecteur de cartes SD, une entrée/sortie combo audio en mini jack 3,5 millimètres, ainsi qu'un port Ethernet Gigabit.Comme d'autres constructeurs, StarTech opte pour un port Thunderbolt 4 principal (celui qui sert à connecter la machine hôte) en façade, ce qui a l'avantage de rendre le connecteur simplement accessible sans avoir à accéder à l'arrière du périphérique, mais implique également d'avoir un câble toujours visible, que ce soit le câble Thunderbolt ou l'alimentation de l'autre côté (personnellement, je préfère un câble Thunderbolt principal à l'arrière, du même côté que l'alimentation afin d'avoir une façade).(frais de port en sus pour la France) et devrait rapidement être distribué via Amazon sur notre territoire. Vous pouvez également retrouver notre test du très bon CalDigit TS4 , qui est d'ores et déjà disponible à 425,65 euros