Un nouveau dock USB 4 compact chez Hyper

Répondant au doux nom d'Hyperdrive USB4 Mobile Dock, le nouveau venu(lorsque le dock est connecté via le port USB-C à une alimentation externe délivrant 100W), de deux ports USB-A à 10 Gb/s délivrant chacun 4,5W, d'un port audio combo en mini jack 3,5 millimètres, d'un port USB-C 10 Gb/s (qui peut donc être également utilisé pour l'alimentation du dock et de la machine hôte), d'un port Gigabit Ethernet, d'un port HDMI 2.1 et d'un port DisplayPort 1.4 (tous deux capables d'afficher jusqu'en 8K à 30 Hz et en HDR, si la machine hôte le permet).Le dock est assez compact avec des mensurations de 84.9 x 84.9 x 19.4 millimètres pour un poids de 109 grammes sur la balance. L'USB4 Mobile Dock nécessite une machine sous macOS 10.16 minimum et sera compatible avec les machines Apple dotées d'un port USB-C.(frais de port en sus pour la France).