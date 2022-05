MacBook Pro : l'usine de Quanta en proie à de violents mouvements de salariés

tolérance zéro

Dans ces conditions, les salariés de l'usine Quanta à Shanghai (qui est normalement en charge de la production des MacBook Pro) ont affronté les autorités à propos des mesures sanitaires.Quanta est l'un des très nombreux fournisseurs d'Apple à avoir été affecté par les confinements suite à la politique deimposée par les autorités chinoises depuis début avril.En effet, certains sites ont la possibilité de fonctionner en circuit fermé, de par leur organisation en véritable ville. Ils auraient été poussés par des barrières et des gardes portant un équipement de protection blanc, qui ont tenté de contenir les travailleurs.Du côté des délais pour obtenir son MacBook Pro 14 ou 16 pouces , on reste,. Du côté du MacBook Pro 13 pouces , par contre ils devraient pouvoir arriver avant la fin du mois de mai.Aussi pour l'ensemble de ces modèles,Comme ce Le MacBook Pro 14" M1 Pro 16 Go /1 To Gris sidéral à 2549€ au lieu de 2749€ ou encore ce MacBook Pro 16" M1 Pro 16/512Go Gris sidéral à 2549€ au lieu de 2749€.