Quanta envisage de délocaliser son site de production des Macbook Pro 14 et 16" ! [Promo]

Retrouvez nos tests des MacBook Pro M1 Pro & M1 Max !

D'après, Quanta Computer -un des principaux fournisseurs- étudie désormais une possible délocalisation de son site de Shanghai vers Chongqing, en Chine. Le problème est que cette usine est.en charge de l'assemblage des MacBook Pro Cette décision permettrait d'des MacBook Pro (dont la demande est très forte) et bien évidemment de. Mais cela ne devrait pas résoudre les autres problèmes, liés au manque de personnel et de logistique.Le problème est que l'usine est. Aussi ces derniers affichentsur l' Apple Store , surtout pour certaines configurations., la configuration de base se portant légèrement mieux avec une fenêtre de livraison du du 1er au 9 juin 2022. De leur côté, le MacBook Air , l' iMac M1 et le Mac mini ne paraissent pas trop affectés par les contraintes.