Trois moniteurs externes sur les Mac M1 via le nouveau dock USB-C d'Anker

Pour rappel, les MacBook Air M1 Mac mini M1 (un moniteur en HDMI et un en Thunderbolt pour ce dernier), ainsi que l' iMac M1 (il est toutefois possible de s'affranchir de cette limite en passant par la technologie DisplayLink ).Le nouveau venu répond au doux nom d'Anker 563 USB-C Docking Station (10-in-1) et entend proposer une solution en. Sur ces machines, il sera possible d'utiliser le premier port HDMI pour un moniteur en 4K à 30 Hz, le second pour un moniteur en 2K à 50 ou 60 Hz, et le port DisplayPort pour un moniteur en 2K à 60 Hz (voir le tableau ci-dessus).En sus, le dock offre un port USB-C avec Power Delivery 100W pour relier la machine hôte, un port USB-C à 5 Gb/s avec Power Delivery 30W, un port USB-A à 5 Gb/s délivrant 7,5W, deux ports USB-A 2.0, un port Ethernet Gigabit, un port poour l'alimentation 180W (20V/9A) et une entrée/sortie casque/microphone en mini jack 3,5 mm., et ne devrait pas tarder à être distribuer sur notre territoire.