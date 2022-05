Le meilleur dock Thunderbolt 4 du marché est de nouveau disponible

{"minus":"Câble un peu court

Tarif","featured":"true","price":"<a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.mac4ever.com\/gateway?pid=deeplink&mid=am&ml=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FCalDigit-TS4-Thunderbolt-Station-0-8m-Cable%2Fdp%2FB09GFT334R&st=article&sid=171000&said=52906&sp=www\" rel=\"nofollow\">425,35€<\/a>","overallGrade":"8","id":"a6kcbg","title":"Dock CalDigit TS4","plus":"Thunderbolt 4

18 ports

Power Delivery 98W

2,5 GbE

Compact","content":"Avec ses 18 ports (dont 3 Thunderbolt 4 et un 2,5 GbE), son format compact et ses bonnes performances, le nouveau dock Thunderbolt 4 de CalDigit prend le relai du TS3 Plus et s'impose tout simplement comme la nouvelle référence."}

(qui reçoit un mois d'abonnement VIP),Après des semaines d'indisponibilité, le successeur du déjà très bon TS3 Plus (encore vendu à 314,99 euros ), revient en version Thunderbolt 4.(nous indiquions d'ailleurs au sein de l'article que le manque de composants n'avait pas permis au constructeur de produire de nombreuses unités, ceci expliquant que les stocks aient fondu comme neige au soleil),. J'utilise d'ailleurs personnellement avec bonheur quotidiennement le TS4 depuis sa sortie.Pour rappel, le dernier dock de CalDigit répond au doux nom de Thunderbolt Station 4 (ou TS4) et(ce qui sera suffisant pour la plupart des machines Apple, à l'exception des MacBook Pro 16 pouces lancés au galop et connectés à des périphériques gourmands en énergie), deux ports Thunderbolt 4 (15W), trois ports USB-C 3.2 Gen2 10 Gb/s (2 à l'arrière fournissant 7,5W, et un en façade fournissant 20W), cinq ports USB-A 3.2 Gen2 10 Gb/s (7,5W), trois ports audio en mini jack 3,5 millimètres (un combo en façade, ainsi qu'une entrée et une sortie à l'arrière), une sortie DisplayPort 1.4,(point assez rare, seul le OWC propose un modèle Thunderbolt 3 avec un port 10 GbE ), un lecteur de cartes SD UHS-II et un lecteur de cartes microSD UHS-II.