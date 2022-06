Un nouveau moniteur 27pouces 1440p USB-C avec une webcam 5MP intégrée chez Philips

Le nouveau venu répond au doux nom à haute teneur marketing de 27E1N5600HE et embarque une dalle IPS 27 pouces en 2 560 x 1 440 pixels avec un taux de rafraîchissement culminant à 75 Hz (avec Adaptive Sync), une luminosité maximum de 300 cd/m², un contraste de 1000 /1, un pied ergonomique avec réglage de la hauteur, pivot à 90°, rotation horizontale, inclinaison et passe-câbles, un temps de réponse de 1 milliseconde de gris à gris,(compatible Windows Hello), ainsi que deux haut-parleurs intégrés 2x5W.Côté connectique, le moniteur propose un port USB-C délivrant jusqu'à 65W (ce qui sera suffisant pour les MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces, et pour les MacBook Pro 14 et 16 pouces s'ils ne sont pas poussés dans leurs retranchements), un port HDMI 1.4, un port DisplayPort 1.2 ainsi qu'un hub de quatre ports USB-A 3.0.