Internet Explorer, c'est bel et bien fini !

le futur d'Internet Explorer sur Windows 10 est Microsoft Edge

Comme il l'avait annoncé le 19 mai 2021 , le navigateur va disparaître progressivement des PC sous Windows car la vérité est ailleurs, enfinprécisait la firme. Dans les faits, ce n'était plus qu'une, puisqu'Internet Explorer n'avait plus reçu de mise à jour depuis 2015 et que Microsoft Edge a déjà pris sa succession, en étant intégré sur tous les nouveaux ordinateurs compatibles. Côté chiffres et d'après, cette perte ne devrait toucher qu'une: en mai dernier, le navigateur ne représentait plus que 0,64% du surf, contre 64,95% pour Chrome ou 19,01% pour Safari.