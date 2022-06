Camo évolue afin de conserver de l'intérêt face au "Sherlockage" d'Apple

Sherlockage

Il existe un terme pour les fonctionnalités d'applications d'éditeurs tiers qui sont intégrées par Apple (sans avoir à les racheter) au sein de ses systèmes, le(issu de l'ajout au sein de Sherlock -l'ancêtre de Spotlight- des fonctionnalités développées par Karelia pour son application Watson). L'éditeur Reincubate, qui permet depuis 2020 aux utilisateurs de profiter de la qualité nettement supérieure des caméras des iPhone/iPad en filaire sur macOS (et même des iPhone/iPad et périphériques Android sur PC et Mac, ce qui pourrait l'aider à conserver un intérêt),(cette fois sans fil et sans configuration)(vous pouvez retrouver notre prise en main de cette fonctionnalité ici ).afin d'ajouter des informations visibles par les utilisateurs consultant la vidéo, et met en avant la possibilité d'utiliser des périphériques Android ainsi que des iPad et davantage de modèles d'iPhone (Continuity Camera nécessite un iPhone XR minimum, et la fonctionnalité Deck View un iPhone 11).( tout du moins sur macOS car Camo est également proposé sur Windows), là où Camo nécessite un abonnement à 40,79 euros par an pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités (choix de l'objectif, 1080p, retrait du watermark) avec un iPhone connecté au Mac(l'éditeur indique que la version Android propose l'ensemble des fonctions gratuitement).