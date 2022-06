Le SSD M.2 NVMe Crucial P2 1 To à 89€ (-19%), 2 To à 172€ (-23%)

Les SSD NVMe au format M.2 ne sont pas réservés aux PC, sur nos machines, ils peuvent très bien être mis à contribution au sein de boitiers externes en USB ou en Thunderbolt 3 afin(vous pouvez retrouver notre dossier sur le sujet ici ).Le SSD Crucial P2 prend logiquement la suite du P1, toujours en M.2 NVMe, avec des puces NAND QLC maison, une endurance de 300 TBW (et sur la version 1 To), des capacités de 250, 500 Go,1 et 2 To, et une garantie de 5 ans. Le SSD Crucial P2 1 To à 89,90€ au lieu de 111,59€ Le SSD Crucial P2 2 To à 172,53€ au lieu de 223,19€