Les créateurs de LumaFusion sont ravis des nouveautés d'iPadOS 16 (Stage Manager, Mode référence...)

la façon dont elles peuvent aider à améliorer l'expérience LumaFusion

utilise l'iPad pour mieux visualiser le contenu HDR. Nous avons déjà un flux de travail HDR depuis un certain temps, mais être capable de visualiser le résultat final à l’écran était un peu difficile, donc ce sera un bel ajout

permettre de diviser l'interface utilisateur en plusieurs panneaux, à afficher sur différents écran. Et [...] d'avoir l'expérience à la fois du toucher via l'iPad et la taille d'un écran de bureau

centaines de petites corrections de bugs

40 % de nos utilisateurs sont sur iPhone. Ils utilisent leur téléphone pour capturer des images et les éditer directement à partir de leur téléphone, sans jamais ouvrir l'application iPad

Dans le domaine du montage vidéo sur iPadOS et iOS,. Il faut bien avouer que l’application, à publier sur les réseaux sociaux notamment.Aujourd’hui, les deux créateurslivrent leurs premières impressions sur les nouvelles fonctionnalités présentées par Apple lors de la WWDC 2022. Bien évidemment, ils ont vu, teasant d’ores et déjà sur ce que l’application d'édition vidéo va proposer avec ces mises à jour.Ils évoquent ainsi le(qui permet d'obtenir une fidélité des couleurs constante sur la tablette lorsque vous travaillez avec un MacBoor Air Pro ou un Mac équipé d'un écran Apple ). Apple a d’ailleurs, ce qui n’a pas manqué de les séduire. Chris Demiris indique ainsi que celaLa fonctiona été succinctement abordée avec de. Pour rappel, cette dernière -réservée aux iPad M1 - entend parfaire le mode multitâche et afficher jusqu'à quatre applications, de redimensionner les fenêtres, de disposer des autres applications ouvertes sur la gauche (séparées ou par groupes), avec une gestion améliorée des moniteurs externes. Elle pourrait ainsi leurEnfin les deux développeurs ontavec entre autres améliorations : un histogramme, différents canaux, plusieurs effets chromatiques et de couleur, ainsi que deset, surtout, uneEnfin ils ont évoqué unequi fonctionnera avec desIls indiquent que, si l’app a été développée pour l’ iPad