Alors que les premiers MacBook Pro 13" M2 arrivent, les délais continuent de s'allonger...

En attendant,. Mais la plupart des options repoussent celle-ci au 8-12 juillet (1-5 juillet dès le départ). Pour les versions avec 24Go de RAM, on passe désormais au 8-16 août (1er-8 août au début).A cela s'ajoutent une forte demande, la pénurie de certains composants, le conflit en Ukraine et le retour de la pandémie de Covid-19 (le confinement avec zéro degré de tolérance en Chine)... Pour rappel, l’usine de Quanta qui fournit la majorité des MacBook Pro 14 et 16 pouces est d’ailleurs largement impactée et a eu du mal à suivre, mais il semblerait que la situation s'améliore.N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos nouvelles machines ou nous préciser l'état d'avancement de vos commandes !