Brevet : Apple travaille sur un support pour deux écrans

Dual display stand

une douceur, une rigidité et un confort améliorés pour permettre à l'utilisateur de soutenir et d'utiliser plusieurs écrans sur un seul support

Dans les registres de l', on trouve aujourd'hui un très intéressant brevet (apparu une première fois en 2020) portant sur un, une, tels que les Studio Display et Pro Display XDR . Matériellement, l'objet est assez simple : il s'agit deComme à son habitude, Apple nous fait un-qui ne sont pas très pratiques. Ces derniers permettent globalement de régler l'inclinaison, la rotation et la hauteur, mais sont souventLe cœur du brevet détaille très précisément lesLe support d'Apple permettrait deCupertino évoque même -à la façon d'une pub-. On peut aussi noter certaines similitudes avec le système éprouvé du Pro Stand existant pour le Studio Display et le Pro Display XDR . On notera au passage