MacBook Pro 14" dès 2192€, MacBook Pro 16" dès 2548€ (-201€), livrés samedi

Retrouvez nos tests des MacBook Pro M1 Pro & M1 Max !

(et quelques promotions intéressantes). Les tarifs des modèles d'entrée de gamme sont. Les MacBook Pro 2021 ont alors pour avantage de disposer d'une puce plus puissante, d'une bande passante doublée (200 Go/s contre 100 Go/s), d'un SSD plus rapide, d'une dalle mini-LED 14 pouces affichant jusqu'à 1600 nits en pointe en 1000 nits constants (contre 500 nits pour les M2), de trois ports Thunderbolt 4 (contre deux ports Thunderbolt 3), d'un port HDMI, d'une webcam 1080p (720p sur le Pro M2), et d'un meilleur son, en stock, livré dès samediau lieu de 2249€, en stock, livré dès samediau lieu de 2749€, en stock, livré dès samedi(pas de réduction mais machine en stock)en stock, livré dès samediau lieu de 2979€, en stock, livré dès samedi(pas de réduction mais machine en stock)(pas de réduction mais machine en stock)