Un moniteur 28" 4K 144Hz avec HDMI 2.1 à 799€ chez AOC

Un bon dragon couplé à un viking, et tout va mieux

Le moniteur est affublé de la référence U28G2XU2 (à ne pas confondre avec le U28G2XU sorti l'année dernière) et propose(résolution de 157 pixels par pouces)un temps de réponse de gris à gris de 1 ms, la certification Freesync Premium (entre 48 et 144 Hz via DisplayPort et entre 48 et 120 Hz via HDMI), une luminosité de 370 cd/m², une certification VESA Display HDR 400, une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 à 93%, et une paire de haut-parleurs intégrés de 3W.Le moniteur permet de régler la hauteur sur 130 mm, d'afficher deux sources côte à côte, et embarque deux ports HDMI 2.1 (permettant de profiter de la 4K à 120 Hz des PlaySation 5 et Xbox Series X sur les quelques jeux capables d'afficher autant d'images par seconde à cette définition), deux ports DisplayPort 1.4, ainsi que 3 ports USB 3.2 un contraste de 1000 pour 1, Gen1.