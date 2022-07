Test du MacBook Air M2 (2022) : presque Pro, mais il manque d'air !

Design : trop sérieux, ce MacBook Air M2 ?

Le MacBook Air M2 chauffe-t-il trop ? Oui, mais en silence !

Et après quelques minutes de jeu.... les fréquences sont parfois divisées par 2 (CPU) ou par 3 (GPU)

throttling

Un SSD plus lent en entrée de gamme

Une bonne autonomie, mais en nette baisse

Quel Mac acheter ? MacBook Air M2, MacBook Pro 14" ou.. MacBook Air M1 ?!

Apple vend la RAM à prix d'or...

La note !

: comme pour une nouvelle Golf, pas question de tout chambouler à chaque itération. Pourtant, malgré une puce Apple Silicon de seconde génération effectivement plus rapide, c'est le tarif qui coince :On reconnaissait tous un MacBook Air: l'avant -très fin- vient s'épaissir sur le fond de la machine, ce qui lui confère une vraie-fausse impression de finesse., mais pas à n'importe quel prix ! Là où le MacBook Air M1 culminait à 1,6cm d'épaisseur, cette machine ne mesure qu' 1,13cm sur toute la hauteur, du jamais vu ! Finalement, la seule limite d'Apple fut de, désormais presque affleurants aux abords de la coque.Les nouvelles couleurs -comme ce superbeou le très réussiOn se souvient des iBook Palourde, des iMac FlowerPower, où sont donc passés ces motifs un brin funky et ciblant notamment les jeunes ?, y compris sur les bordures de l'écran, le tout surmonté d'un clavier blanc -peut-être que le style n'a pas été retenu au moment du prototypage, qui sait.On notera. On peut critiquer la firme sur de nombreux points, mais la finition de leurs ordinateurs est toujours exemplaire.(mais cela dépend beaucoup de la lumière), le version Lumière Stellaire, très, pourra convaincre ceux qui trouvent les coloris argentés trop classique., et peut-être plus facile à maintenir à plat -l'ancien modèle avait tendance à partir légèrement en arrière.Finalement,Certains parlent de touche de style, de caractéristique propre aux produits de la marque (comme sur l'iPhone), mais il faut réellement être un brin fanboy pour ne pas s'étonner qu'une firme comme Apple n'ait pas trouvé une solution pour placer la caméra autrement.Après un MacBook Pro 13" M2 qui n'avait plus grand chose de "Pro" ( Voir notre test ), c'est -contre toute attente-dont la machine avait parfois chuté de plusieurs mètres après s'être pris les pieds dans le câble. Mais avec l'USB C, Apple a fait disparaitre cette technologie, jugée sans doute trop complexe à coupler avec un standard comme l'USB, qui pouvait désormais charger le Mac sur chaque port. Mais avec le MacBook Air, il n'était pas possible de choisir lepour brancher sa machine en toute sécurité.Avec le retour du MagSafe,-ce n'était pas le cas sur les premières versions.-on en trouve chez Anker ou UGreen à des prix nettement plus compétitifs même si Apple ne facture l'option "que" 20€ (oui, il n'est pas livré avec la machine d'entrée de gamme ou sur demande pour les modèles supérieurs !)Contrairement au MacBook Pro 16" , vous pouvez aussi utiliser les ports USB C y compris charge rapide pour votre Mac ! Nous avons mesuré. Avec le modèle fourni (30/35W), ce sera 1H pour 50%, et encore 1H pour 100%, contre une grosse heure en charge rapide pour une charge complète.Pour un usage quasi-exclusivement web et bureautique, même avec un peu de FaceTime de temps en temps, emmener son chargeur en vadrouille n'est plus aussi utile qu'à une époque où un portable tenait difficilement la demi-journée. A choisir, et comme sur les 14 ou 16",. Avec ses 500 nits et son milliard de couleurs, il dépasse tout ce qui se faisait jusque là sur les MacBook de petit format (12/13").(en millions de couleurs seulement). Pour autant, la différence entre l'écran d'un M1 et d'un M2 n'est pas flagrante en terme de luminosité, et travailler en extérieur reste toujours assez compliqué :Cela reste une dalle IPS, avec un rétroéclairage LED, l'OLED était souvent jugé trop cher ou trop gourmand par les constructeurs d'ordinateurs -même si l'on en trouve sur PC.on pensait pourtant que le mini-LED serait une solution temporaire plus facile et moins couteuse, mais ce n'est apparemment pas encore le cas.. Non, vraiment, quelle place perdue ! L'encoche fait 3 à 4 fois la taille du capteur et ne se justifie pas par un éventuel Face ID -apparemment trop épais pour être placé dans un écran d'ordinateur., surtout dans les application très fournies en menus ou si votre barre supérieure est gavée -comme moi- de nombreux petits widgets bien utiles -comme l'application Mac4Ever par exemple !Avec la puce M2 et sa bande passante de compétition, je pensais qu'Apple en profiterait pour en faire bénéficier sa connectique et en passant au Thunderbolt 4 -mais seules les MacBook Pro 14/16" sont officiellement compatibles (2 minimum pour la certification), car le Thunderbolt de notre MacBook Air est capable d'offrir l'ensemble du débit pour les données, ce qui n'était pas forcément le cas sur les PC Thunderbolt 3. Mieux encore,Bref, la différence est donc minime avec un MacBook Pro, même si notre machine n'offre que 2 contrôleurs (2x40Gbps) contre 3 sur les 14 et 16"., et d'éviter d'avoir recours à des docks pour partager une fiche entre la charge et les données ou pour simplement brancher deux périphériques simultanés. Par ailleurs,, y compris pour ces 5 prochaines années. Avec 2x40Gbps de bande passante pour des SSD, lecteurs de cartes, NAS et autres souris, clefs USB, la plupart des appareil se limitent même à moins de 5Gbps !Seul grief,. Apple bride sans doute artificiellement la machine, segmentation de gamme oblige avec le 14". Cela dit, combien d'utilisateurs de MacBook Air utilisent plus d'un écran externe ? Cette limitation n'est donc pas aussi pénalisante que sur un Mac mini par exemple, d'autant qu'on peut grimper jusqu'en 6K -oui,, on en trouve désormais de bons modèles pour moins de 300€ , plutôt 400-500 pour un modèle LG Ultrafine avec une luminosité comparable à l'écran intégré (500 nits). N'oubliez pas le très récent Studio Display d'Apple , si vous avez le budget.Enfin,. Pour rappel, un Mac Intel peut utiliser tout le débit offert par l'USB C ou le Thunderbolt, mais les Mac M1/M2 en semblent incapables. Un SSD en USB 3.1 Gen 2 10Gbps ne fonctionnera souvent qu'à 5Gbps sur notre MacBook Air M2, contre 8 ou 9Gbps sur un Mac Intel ! J'ai également toujours de gros soucis de débit avec les RAID Thunderbolt 3 (LaCie, Pegasus...) mais ces périphériques restent l'apanage des professionnels de la vidéo, dont le MacBook Air n'est clairement pas la cible. Ce sera un peu différent pour les futurs Mac M2 Pro/Max/Ultra...... on regretterait presque qu'Apple ne passe pas directement à la 4K ! Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, l'image est nettement meilleure que sur le M1, mais ça ne casse pas des briques. On va dire que... mais sans plus., y compris pour s'enregistrer ponctuellement à la guitare ou au chant, mais tout ceci ne remplacera jamais un petit équipement dédié -même très abordable. En sommes,, sans devoir prévoir du matériel additionnel et c'est très bien.: ne rigolez-pas, bon nombre d'étudiants (et même au delà) regardent des films avec les enceintes intégrées. Les basses sont convenables, ça peut suffire pour regarder un film ponctuellement et l'on peut même sonoriser une petite pièce, mais là encore, je considère ces éléments comme du dépannage -le moindre casque ou paire d'enceintes externe, même à quelques dizaines d'euros, sera nettement plus confortable pour une écoute prolongée.. Les progrès sont en fait bien plus fins, avec +25% de transistors supplémentaires (20 milliards en tout !) et une bande passante qui passe de 68 à 100Go/s. Pour une nouvelle génération, le gain théorique reste intéressant, surtout après des années à coups de +5% chez Intel ! Enfin, comme on le verra plus bas,, un usage très spécifique, mais pas si marginal, surtout à l'heure des réseaux sociaux.. En fait, le M2 est un peu plus gros que le M1, mais conserve une taille tout à fait raisonnable par rapport à un M1 Pro ou un M1 Ultra. On ne change pas non plus de finesse de gravure (5nm), ce qui oblige donc Apple à trouver quelques astuces pour augmenter les performances.(4 sur 8), contrairement aux M1 Pro où l'on obtient 6 coeurs rapides.On est plutôt autour de +10/15%. In fine, vous ne verrez que très peu de différences entre un M1 et un M2 pour les tâches courantes, qui ne font pas appel au GPU -comme Logic Audio., ce qui se rapproche des chiffres annonces par Apple. Attention tout de même, ce programme additionne des pommes et des poires et donne un résultat pondéré -il ne s'agit pas d'un calcul linéaire.CineBench est plus consistant dans ses résultats (il ne pondère pas) mais il réalise un seul type de calcul, à savoir un rendu 3D.Notez qu'on se rapproche quand-même d'un MacBook Pro 14" M1 Pro et ses 6 coeurs rapides, ce qui n'est pas si mal pour une machine "d'entrée de gamme"., ce qui restait assez moyen pour une machine portable. Avec la puce M2, Apple annonce un gain de 35% grâce à une puce à 10 coeurs (+2) et une architecture apparemment revue. En fait, c'est là que les gains constatés sont les plus importants !. Cela reste évidemment loin derrière un Mac Studio M1 Ultra ou même un petit M1 Pro, mais pour une machine ultra-mobile, le gain est significatif. On notera le score en net retrait de la puce à 8 coeurs, quel dommage qu'Apple propose une telle disparité à ce niveau de prix...même si notre MacBook Air M2 est légèrement moins rapide que le. Voilà qui sera de bonne augure pour les éventuels jeux et applications 3D à venir. Même avec un projet Sketchup (architecture) ou les cartes en 3D d'Apple Plans bien chargées, on sent que la machine en a encore sous la pédale., avec là encore, des différences assez nettes entre les MacBook Pro M2, et MacBook Air M2 à 8 et 10 coeurs . Dans tous les cas, nos résultats sont plus élevés que ceux promis par Apple, ce qui est suffisamment rare pour être souligné !On a même lancé quelques jeux, non optimisés M1 (mais les appels aux API sont généralement natifs) et l'on obtient environ 80 à 100FPS dans World Of WarCraft (détails élevés, 1440p) sur un MacBook Pro M2, là où un Mac M1 peinait à dépasser les 50/60.: en monopolisant CPU et GPU combinés, les jeux font rapidement chauffer la machine, qui a du mal à se ventiler et doit alors baisser une peu ses fréquences.Si vous avez le malheur de sortir par 30 degrés,, ce qui le rapproche même du 14" -mais attention, ces programmes ont parfois du mal à utiliser tous les coeurs sur des projets de taille réduite., sur des effets de flou et de contraste... Le GPU est très sollicité dans ce test.. Rien de très grave pour un usage classique, mais si vous avez l'intention de jouer un peu sur votre Mac ou même d'utiliser des applications exigeantes en 2D/3D (Sketchup, Unity, animations 3D...), mieux vaut opter pour le modèle supérieur.Autre remarque,, ce qui s'explique par une ventilation passive sur notre ultraportable. Plus les calculs sont longs, et plus l'écart se creuse, comme on le verra plus bas.C'est LA grosse nouveauté pour les amateurs de montage vidéo et de conversions de fichiers : l. Dans tous les cas, ça reste une belle avancée si vous montez ponctuellement sous iMovie ou Final Cut Pro !Pour conclure sur ces tests de performances,. Par exemple, des outils comme le futur Stage Manager , seront probablement plus réactifs avec un grand nombre des fenêtres à l'écran. Ce sera aussi valable pour l'application de filtres dans Photos, du défilement dans Safari ou encore des derniers jeux à la mode. Et même le Media Engine peut être utilisé pour diffuser en AirPlay, enregistrer votre écran ou faire une visio dans FaceTim !. Le bond ne sera pas aussi spectaculaire que pour le passage des MacBook Air Intel au MacBook Air M1 par exemple. Dès lors, nul doute qu'une machine de génération précédente (M1, donc) sera peut-être suffisante, ce qui vous permettra de rajouter un peu de mémoire, de stockage ou de périphériques (sauvegarde etc.) pour le même prix.Contrairement au MacBook Pro,, seulement des dissipateurs thermiques passifs pour refroidir la puce. Mais est-ce pour autant problématique ?, mais elle peut quand-même atteindre les 100 degrés. Rien d'affolant, le silicium utilisé ici supporte largement ces températures élevées, même pendant une longue période.En revanche, pour l'utilisateur, c'est parfois plus gênant. Déjà, la machine chauffe plus vite : là où notre MacBook Pro M2 ne dépassait pas ou peu les 40 degrés,A l'inverse,-un point fort pour ceux qui ont besoin d'une environnement maîtrisé. Ce MacBook Air M2 va, dans certains cas (température extrême et CPU/GPU sollicités à outrance) baisser drastiquement ses fréquences. On le remarque principalement par des baisses de performances assez rapides.Par exemple,, que ce soit avec le M1 ou le M2 :Dans World Of WarCraft, là où le MacBook Pro maintient bien entre 80 et 100FPS,Là, ça sera plutôt 10FPS !En pratique, la puce M2 n'a qu'une possibilité pour se refroidir : baisser sa consommation.et il est même possible de voir les coeurs rapides totalement éteints pendant quelques dizaines de secondes ! Même chose pour le GPU, dont la fréquence nominale est de 1,4Ghz, et qui va descendre à 500Mhz, soit des performances divisées par 3 en cas de forte chaleur/sollicitation.Et même avec un test 100% CPU (comme Cinebench),In fine, sur ce type de machine et vu l'usage général d'un MacBook Air, il semble peu probable que vous en voyez réellement les conséquences tant que la température ne dépasse pas les 25 degrés.Enfin, comme on l'a vu dans la vidéo,. Est-ce pour autant problématique ? Oui, pour vos genoux, mais. S'il y a toujours matière à polémiquer autour du(le terme anglophone désignant la surchauffe et la baisse des fréquences), ce phénomène sera peu handicapant en pratique, tant qu'on ne surestime pas la machine.En revanche,. et qui ont besoin de travailler efficacement, mieux vaudra opter pour un Mac ayant un ventilateur.. Sans quoi, il faudra parfois prendre son mal en patience !C'est vraiment le comble, vu l'augmentation de prix, mais c'est comme ça : Apple a supprimé l'une des deux puces mises en cluster sur le M1 pour aboutir à des débits nettement en retrait -de 2,5Go/s, on passe à 1,5Go/s.Heureusement, les versions 512Go, 1To et + ne semblent pas concernées par ce souci. A ce niveau de prix, il est surtout étonnant -pour ne pas direOn notera qu': le recours à la swap (le SSD sera utilisé comme de la RAM) sera lui-aussi plus lent !Avec un poids maîtrisé et une épaisseur contenue,. C'est donc logiquement le MacBook Pro M2 et sa batterie de 58,2 Wh (contre 56,2 sur le Air) qui conserve le haut du classement.Ce nouveau modèle offre aussidans nos tests -1H tout de même en moins par rapport au M1 ! Le M2 semble quand-même consommer un peu plus que son prédécesseur, rien d'illogique car la puce est gravée avec la même finesse sur ces deux générations.: ce n'est pas une heure en vidéo qui fera réellement la différence. En revanche, en usage standard toute la journée, il est possible qu'il faille recharger notre MacBook Air M2 en milieu d'après-midi là où le Pro offrira la petite heure de rabe qui permettra de boucler son travail sans brancher le chargeur.. Pour un prix assez voisin, vous pouvez vous payer des MacBook Air M1 sur le Refurb en 16/512 ( 1349€ ) ou même 16/1To ( 1599€ ). Pour ne pas rater ces sorties, suivez bien l'actualité sur Mac4Ever ou vous pouvez aussi vous inscrire sur le site du RefurbStore et recevoir des alertes.. Apple fait payer très cher son nouveau design, l'écran légèrement bord à bord et le MagSafe -seules réelles nouveautés ici.: 10 coeurs GPU, 512Go de disque et vous obtenez même le double chargeur de 35W. C'est un budget, mais à ce tarif, vous aurez une bécane qui durera vraiment dans le temps, et une puce bien plus performante que le M1.: même avec Safari et de nombreux onglets ouverts (avec quelques programmes autour, comme Slack, Outlook et Tweetbot), il n'est pas rare d'arriver au bout des 8Go de RAM. Le système se met alors à swapper (utiliser le SSD pour mémoire vive), ce qui ralentit un peu la navigation et fait perdre tout l'intérêt de la puce M2. Problème, lorsqu'on passe la seconde version à 16Go de RAM, le prix dépasse les 2000€ !Et là, c'est le 14" qui devient plus intéressant, puisqu'on trouve des, la machine embarque un écran XDR (deux fois plus lumineux), 16Go de RAM, 512Go de SSD, un écran plus grand, 3 ports Thunderbolt 4 (contre 2 Thunderbolt 3 sur le Air), sans parler des ports HDMI et SD... Bref, il n'y a pas photo, le Air devient trop cher payé face à une telle configuration.Histoire de compliquer encore un peu votre choix,Très franchement, cette machine ne nous semble que peu pertinente aujourd'hui face au MacBook Air, sauf cas très particulier (si vous adorez le Touch Bar, que vous avez absolument besoin d'une autonomie maximale ou que vous souhaitez un ventilateur pour éviter la surchauffe).-guettez les promos en fin d'année.et il est toujours difficile de vous donner des conseils génériques. Quoiqu'il en soit, avec ce test, vous aurez (je l'espère) les armes pour faire votre choix.