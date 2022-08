Une version 4 To pour le SSD Thunderbolt pour baroudeurs d'OWC

L'Envoy Pro FX dispose d'un châssis en aluminium pensé pour dissiper efficacement la chaleur sans nécessiter de ventilation interne (et ainsi conserver ses performances même en usage intensif), et(certification militaire MIL-STD810G, pour la petite histoire, il a d'ailleurs été envoyé dans l'espace à bord la fusée Blue Origin New Shepard),Prônant la polyvalence, le SSD est compatible avec les machines dotées de ports Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 et USB 4. L'Envoy Pro FX abrite un SSD NVMe maison Aura Pro permettant d'offrir des débits culminants à 2 800 Mo/s et se décline désormais en cinq capacités, 240,480 Go, 1, 2 et 4 To.