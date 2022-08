Apple ferait tout pour décourager la réparation de ses MacBook à la maison, dixit iFixIt

droit à la réparation

à la maison

top-case

Cela coûte plus de 500 balles [...] Cela représente environ 30 à 50 % du coût d'un tout nouveau MacBook.

Top Case

Notre guide de remplacement de la batterie du MacBook Pro 14″ comprend 26 étapes. Cela peut ne pas sembler être un guide très rapide, mais la Surface Pro 6 est deux fois plus longue et les guides iPad peuvent comporter plus d'une centaine d'étapes. Dans l'ordre des choses, 26 étapes, c'est plutôt bien. Imaginez notre surprise lorsque nous avons découvert que la méthode officielle de remplacement de la batterie du MacBook Pro d'Apple compte 162 pages.

Apple semble vous faire comprendre : "En fait, nos batteries sont si difficiles à remplacer qu'elles sont littéralement la dernière pièce que vous retirez."

à la maison

C'est du moins ce qu'on pourrait croire suite à ce nouveau billet de blog , qui. Sam Goldheart n'est en effet pas tendre avec la Pomme, qui s'efforce pourtant de tenter de répondre à une demande -ou plutôt une législation en vigueur dans plusieurs pays désormais.Pour le site spécialisé dans le démontage de produits électroniques, le vrai souci. Vous aimeriez changer la batterie ? Il faut en réalité remplacer tout le, c'est à dire la partie supérieure du boitier principal, contenant à la fois les accumulateurs, mais aussi le clavier !. Cela fait des années qu'Apple colle la batterie au, etle devis en Apple Store vous a certainement encouragé... à changer de Mac.Autre reproche,pour remplacer un seul composant.: les pièces sont trop chères, les guides trop longs et le temps passé trop important face à une réparation en boutique.Rajoutez à cela la location de la mallette (50€ environ), et la boucle est bouclée.Bref, rien de vraiment neuf sous le soleil,. Si Apple s'engageait réellement dans la réparation, ou même, de façon plus générale (chez certains revendeurs), c'est tout un modèle qui est à repenser : de la conception même des produits jusqu'au prix des pièces officielles de rechange -et pour le moment, malgré ses engagements en matière d'écologie, la Pomme ne semble pas aller réellement dans cette direction.