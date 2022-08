Apple met à jour son site de "réparation à la maison" pour les MacBook Air / Pro M1

MacGyver

Dans la foulée, la firme vient de procéder à quelques modifications pratiques, etMis en place en avril dernier, ce magasin dédié permet de recevoir uncontenant tous les outils nécessaires pour se transformer enréparateur à domicile. Comme pour l'iPhone , celui-ci est disponible pendant, à l'issue de laquelle il faudra le renvoyer (gratuitement).(détails des outils : ici ). Apparemment, celle du MacBook Air est sensiblement identique en dimensions et poids à celle disponible pour l'iPhone. En revanche pour les MacBook Pro, Apple propose une petite valise d'environ(nettement moins que les 18 kgs de la mallette du MacBook Air et de l'iPhone).Sur le site, on trouvera également de nombreusescomme des manuels de réparation ( ici pour les Mac ) et les modalités de réparation sur le site Web d'Apple.La réparation en libre-service pour MacBook Air et MacBook Pro offre plus d'une, notamment l'écran, le boîtier supérieur avec batterie et le trackpad, avec d'autres à venir, d'après Apple. Le service est pour le moment réservé aux USA mais devrait ouvrir d'ici la fin de l'année à d'autres pays (dont la France ?).