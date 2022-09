Les versions finales de macOS Ventura et iPadOS 16 seront disponibles en octobre

Alors que les Release Candidate ont été déployées pour iOS 16, tvOS 16 et watchOS 9, annonçant l'arrivée prochaine des versions finales le 12 septembre (permettant à Apple de livrer les nouvelles Apple Watch Series 8/Ultra et iPhone 14/14 Pro avec les nouveaux OS), ce n'est pas encore le cas pour iPadOS 16 (retardé pour peaufiner Stage Manager) et macOS Ventura., sans plus de précision. Si l'impatience est souvent au rendez-vous afin de disposer des nouveaux systèmes, il vaut tout de même mieux attendre un peu que de se retrouver avec des OS infestés de bugs.