Une clé USB IronKey Keypad 200 à chiffrement matériel chez Kingston

pas foufous

Kingston propose aujourd'hui la clé USB IronKey Keypad 200 (uniquement en USB-A) destinée à protéger les données de l'utilisateur via un chiffrement XTS-AES 256 bits(selon le constructeur)(et n'a don cpas recours à un logiciel). Il sera envisageable de mettre en place de codes PIN ou des mots de passe allant de 7 à 15 caractères, le tout pour des administrateurs ou des utilisateurs (option Multi-PIN avec des droits limités).L'IronKey Keypad 200 pourra être configurée en lecture seule, verrouiller l'accès via les mots de passe après un certain nombre de tentatives, ou encore effacer totalement les données si le mot de passe administrateur est entré incorrectement dix fois de suite.(avec des débits maximum théoriques en USB 3.2 Gen1de 145 Mo/s en lecture et 115 Mo/s en écriture)