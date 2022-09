Les MacBook Pro 14 et 16" M2 seraient de plus en plus pressentis pour octobre !

Des puces M2 Pro et Max, gravées en 5nm

N5P

Une nouvelle keynote pour octobre ?

Souvenez-vous deen début d'année, un document qui s'est d'ailleurs révélé être des plus fiables ! D'après, Apple prévoirait de lancer de nouveaux MacBook Pro au quatrième trimestre de 2022.Le média ne mentionne pas de modèles spécifiques, mais il fait très probablement allusionDernièrement, il avait affirmé que les sous-traitants d'Apple seraient sur le pied de guerre et les chaines de production tourneraient à plein régime, se préparant ainsi aux expéditions des nouvelles machines,Beaucoup se posent des questions sur les techniques de gravures susceptibles d'être utilisées,ou 3 nm, mais il semble de plus en plus probable qu'il s'agisse de la première hypothèse. Il s'agiraitEn outre, selon les bruits de couloir, il est également question d'unau cours duquel Apple présenterait de nouveaux ordinateurs et tablettes pour aller avecIl y a deux semaines , Mark Gurman s'était à nouveau penché sur sa boule de cristal et y voyait bien, outre les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 M2, un Mac mini M2, un iPad 10 et un iPad Pro M2 pour aller avec macOS Ventura et iPadOS 16 !Le journaliste estimait en effet qu'. Dernièrement, les rumeurs étaient mitigées en raison des difficultés économiques mondiales (pandémie, pénurie de pièces, vagues de canicule, conflit en Ukraine...).