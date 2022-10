Des disques durs de 20 To pour la série MG10 de Toshiba

au cours du quatrième trimestre de cette année

. La série MG10 accueille donc un modèle 3,5 pouces CMR 7 200 tr/min affichant un capacité de 20 To sur 10 plateaux et équipé de la technologie maison d'enregistrement magnétique assisté par micro-ondes à contrôle de flux (FC-MAMR), décliné en SATA et SAS. Ces modèles sont conçus pour répondre aux besoins des serveurs et centre de données en offrant une capacité 11,1% supérieure aux modèles précédents de 18 To. Les premiers modèles de MG10 20 To seront proposés aux clientsà un tarif encore inconnu. De son côté, Western Digital avait présenté cet été sa nouvelle génération de disques durs WD Gold (également poour les centre de données) dotée de la technologie OptiNAND affichant fièrement 22To et une densité de 2,2 To par plateau (pour 10 plateaux au total).