Resident Evil Village débarque le 28 octobre sur les Mac Apple Silicon

Resident Evil Village

Gold

Winter's Edition

Les ombres de Rose

Uniquement pour les Mac Apple Silicon

L'éditeur japonais Capcom a profité de l'événement Resident Evil Showcase diffusé cette nuit pour annoncer la date de sortie de plusieurs éléments de la saga, dont le remake de l'excellent Resident Evil 4 pour le 24 mars 2023 sur PlayStation, Xbox et PC, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7 sur Nintendo Switch en version cloud, Residetn Evil Village en versionincluant l'extension(disponible séparément) permettant de jouer avec trois nouveaux personnages en mode Mercenaires, de refaire la campagne à la troisième personne, et de s'adonner à une aventure inédite(centrée sur le personnage de Rose, la fille d'Ethan),(l'extension Winter's Edition sera de la partie mais la date de disponibilité n'a pas été dévoilée). Cette dernièrei intègre une technologie proche de DirectStorage afin de faire communiquer plus directement le stockage et le GPU des puces Apple Silicon, ainsi que la technologie MetalFX Uspcaling qui permet également en charge le super-échantillonnage (à l'image des technologie DLSS de Nvidia et FidelityFX Super Resolution chez AMD) afin de proposer de meilleures performances en jeu. Si tout cela s'avère alléchant, une partie des joueurs sur Mac seulement sera conviée à la fête puisque(ce qui fera rager les possesseurs de Mac Intel avec une grosse carte AMD qui n'auraient pas encore poncé le jeu sur une autre plateforme, et qui ne veulent pas passer par Boot Camp).