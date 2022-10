Démo, Mac App Store et compatibilité Ventura pour Peakto, qui centralise vos photos

Comptabilise Ventura et 15 jours d'essai

Rappel des fonctionnalités

Peakto détecte les modifications apportées aux catalogues de photos et aux dossiers. Il se synchronise à la demande avec ces changements afin de garantir que toutes les données dans Peakto (métadonnées et aperçu) sont toujours à jour.



Peakto offre un point de vue idéal pour savoir quelle image améliorer. Un simple clic sur la photo l'ouvre dans l'application d'édition que le photographe a utilisée pour la retoucher. Pratique et facile.



Avec le numérique, il devient délicat d'identifier le fichier Master de ses modifications. Désormais, Peakto rassemble automatiquement toutes les versions d'un cliché, quel que soit le catalogue ou le dossier qui les stocke. Une information précieuse pour dévoiler les meilleures photos ou savoir quelles sont les versions à écarter.



La recherche parmi des milliers et des milliers de photos peut se faire par EXIF │IPTC │ Visages │Drapeaux │Couleurs │Mots-clés │Notes │Modèles d’appareil photo │Modèles d’objectif │Lieux │Logiciel d’édition │ Fichiers Master.



Peakto n'est pas seulement compatible avec les derniers logiciels d'édition, il permet également aux photographes de visualiser, de naviguer et de rechercher dans tout le matériel photo stocké dans Aperture et iViewMedia, des applications qui ne sont plus maintenues. Peakto voit toutes les métadonnées qui étaient attachées à ces images, y compris les catégories personnalisées créées dans iView et les visages/lieux créés dans Aperture.



Peakto a été soigneusement conçu pour avoir une apparence et un fonctionnement optimaux sous macOS. Grâce à sa conception, sa vitesse et sa puissance, il tirera parti de tous les avantages que la technologie d'Apple a à offrir.

Peakto Cyme Télécharger

L'appet, bien sûr, les dossiers du Finder. Cette vue centralisée sur toutes les images est maintenue à jour en temps réel : chaque modification sur un programme tiers sera immédiatement prise en compte., Peakto offre une recherche centralisée dans toutes les photos d'un photographe, et les classe automatiquement grâce à l'IA.Désormais, ce catalogueur de photos pour macOS à destination des photographes amateurs et professionnels, estOn le trouve aussi sur le Mac App Store.Enfin,. Cette version de Peakto est également dotée d'une nouvelle fonctionnalité parfaite pour compiler ses meilleures photos de l'année : les Smart Albums