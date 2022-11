Microsoft Exchange bugge sous macOS Ventura

C'est au tour dede bugger au niveau du calendrier et de la liste de rappels avec le nouveau système des Mac, ces derniers. Dans certains cas, le calendrier ne se synchronise pas avec l'application Calendrier d'Apple, ou alors avec des erreurs au niveau des dates et des heures des événements. De même certaines invitations d'événements ne passent pas, et les rappels ne se font pas. En effet, de nombreux utilisateurs se sont plaints de ces difficultés sur Twitter , certains forums, notamment celui de l' assistance d'Apple. Pour le moment, il n'y a pas de solution proposée et il semble que la suppression du compte / application ne change rien à l'histoire.