De nouveaux SSD M.2 NVMe PCIe 4 à 7 200 Mo/s chez Transcend

L'excellente webcam USB-C Logitech StreamCam à 100€ (-59€)

Une promotion permet aujourd'hui de s'offrir l'excellente webcam Logitech StreamCam à un tarif plus accessible. La webcam Logitech adopte un format compact, propose un port USB-C (avec un câble d'1,5m inclus), deux microphones, et se dote d'un capteur capable d'enregistrer en 1080p à 60 images par seconde. Le logiciel permet d'accéder à d'autres fonctionnalités, comme la reconnaissance faciale, le cadrage via l'IA, la stabilisation d'image, l'enregistrement de vidéos à la verticale (la caméra pivote sur son pied), la capture audio en stéréo ou en double mono, des effets, l'incrustation de texte en temps réel, la mise au point intelligente et l’exposition automatique. La webcam, qui est désormais gérée via le logiciel G Hub et non plus Capture (qui n'est plus mis à jour), est optimisée pour les logiciels de streaming comme OBS et Streamlabs, et fonctionnera parfaitement pour créer du contenu destiné à être publié sur YouTube ou Twitch.