Grand choix de Mac mini M1 dès 679€, Mac Studio dès 2069€

Cette nuit, le Refurb d'Apple a fait le plein de ses étagères avec de très nombreuses machines.Quoiqu'il en soit, ces derniers jours, on constate que les prix baissent du côté du Refurb (peut être pour vendre rapidement les machines avant de dévoiler leurs successeurs), à commencer par le Mac mini M1 de retour après une petite absence :On retrouve égalementAinsi, depuis leur arrivée sur le Refurb , le prix des MacBook Pro 14 et 16 pouces M1 ont été réduits d'environ 10 %, puis de 15 % actuellement.Mais en fouillant on trouve de nombreuses offres très sympathiques avec des ristournes allant respectivement jusqu'à 700 ou 900 euros :Parmi les autres bonnes affaires du jour, on notera unou encore un iMac M1 qui débute également à 1429€