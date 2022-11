Serif propose la Suite Affinity en version 2 et une app Publisher sur iPad !

Enfin une version d'Affinity Publisher pour l'iPad

D'entrée de jeu, Serif expose ses ambitions avec une app pour l'iPad, ainsi que de nouvelles fonctionnalités, une interface utilisateur entièrement repensée et des centaines d’améliorations des performances et du flux de production.L'éditeur se veut trèssur l'application de mise en page et de conception de pagequ'il décrit. Il précise que l'ensemble des fonctions de la plateforme seraient disponibles sur la tablette Pommée, permettant de booster la PAO sur ce support.. Ainsi, on peut accéder instantanément auxd’un simple glissement de trois doigts. Unpermet de basculer rapidement sur les touches de modification courantes dans tous les outils.Un nouveau mode (disponible pour la) permet de garder cette dernière ouverte tout en optimisant l’espace de ses documents. Enfin, s'ajoute unepour tous les outils, facilite l’accès à beaucoup plus d’options, une présentation très pratique pour ceux qui sont habitués à travailler sur l'iPad / en se déplaçant.. Sous iPadOS 16, on bénéficie également de la nouvelle fonction, améliorant considérablement les performances sur les documents très volumineux.On peut aussi activer -ou désactiver- tous les calques au sein des fichiers insérés, y compris les documents PSD, PDF, DWG, DXF et autres documents Affinity. Dans le même temps, si le fichier source est modifié, les paramètres de visibilité des calques sont quant à eux conservés. Unpropose aussi d'appliquer le style d’un objet ou d’un texte de sa page à un autre élément. À noter que ces deux fonctionnalités sont également disponibles dansSous la version bureau de Windows, on note laLa synchronisation des numéros de page, de la table des matières, des index et des styles s'opère alors automatiquement. Cette fonctionnalité est mise en avant aujourd'hui car elle booste le travail collaboratif. Chaque contributeur peut en effet travailler sur sa propre section individuellement avant de les regrouper.Du côté de Designer 2 , on notera la possibilité d’appliquerLa modification se fait de plus en temps réel, même sur les illustrations complexes. Unpermet d'ajouter et/ou de supprimer des formes et des segments avec une plus grande facilité et de façon plus interactive.Enfin, comme son nom l'indique, l'outil couteau, tranchera dans le vif n'importe quelle forme, courbe ou texte. Les outilsetdébarquent aussi pour calculer les longueurs de lignes ou les aires d'objets. Enfin à côté de l'import / export DXF/DWG,On pourra manipuler les nouveaux masques dynamiques qui se mettent à jour automatiquement, afin de s'amuser avec des plages de teintes, de luminosité spécifiques. Enfin, on pourra peindre plus aisément avec un nouveau moteur de pinceaux; en réorganisant les embouts par glisser-déposer.Du côté des tarifs, Affinity propose (il est bon de le signaler) uneet fait une belle promo pour le lancement de cette version 2 avec 40% de remise pendant une durée limitée, permettant d'obtenir une suite V2 complète -avec Affinity Designer, Affinity Photo et Affinity Publisher sur tous les systèmes d’exploitation, y compris l’iPad- pour seulement 119,99 €, au lieu de 199,99 €.Individuellement, chaque application pour le bureau coûte 48,99 € (au lieu de 84,99 €) et chaque version iPad coûte 14,99 € (au lieu de 23,99 €).