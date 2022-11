Cet adaptateur permet d'utiliser 4 moniteurs HDMI 1080p sur les Mac M1 et M2

Lever la limite des Mac m1 et M2

Des limites selon l'usage

Pour rappel, les MacBook Air M1/M2, MacBook Pro M1/M2, Mac mini M1(un moniteur en HDMI et un en Thunderbolt pour ce dernier), ainsi que les iMac M1,(il est toutefois possible de s'affranchir de cette limite en passant par la technologie DisplayLink ). C'est exactementce que propose cet adaptateur Plugable en proposant quatre ports HDMI pour offrir l'affichage en 1080p 60Hz sur les Mac dotés d'un SoC Apple Silicon M1 et M2.Si ajouter 4 moniteurs HMDI à un Mac sera salvateur pour certains usages, cet adaptateur Plugable a quelques limites contraignantes, comme une définition ne pouvant pas dépasser 1920 x 1080 pixels à 60 Hz, mais également l'impossibilité de consulter du contenu protéger par HDCP sur les moniteurs supplémentaires (comme la plupart des services de streaming dont Apple TV+, Netflix, Amazon Prime, Disney+ ou Canal+). L'adaptateur de plugable dispose d'un court câble USB-C intégré (qui ne pourra donc pas être remplacé par l'utilisateur s'il venait à se détériorer ou pour un élément d'une autre longueur) et d'un adaptateur USB-C vers USB-A qui se rangera dans un logement prévu à cet effet sous l'appareil.